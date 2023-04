Inter, serve il vero Lautaro: allo Stadium un tabù da sfatare (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 04/04/2023

Inter, nerazzurri in crisi di gol e risultati. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro sconfitte che hanno di fatto messo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

A preoccupare è il reparto offensivo che ha realizzato un solo gol, su calcio di rigore, nelle ultime quattro partite. L’ultimo gol su azione risale esattamente a un mese fa contro il Lecce realizzato da Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro a secco: i numeri parlano chiaro

Il digiuno dell’argentino si sta facendo sentire. Finora è stato lui il vero e proprio trascinatore della rosa nerazzurra, specialmente tra gennaio e febbraio con 8 reti in 11 partite.

Questa sera contro la Juve è chiamato a sbloccarsi e provare a dare una svolta a tutta la squadra anche in vista del doppio confronto con il Benfica è in campionato. Contro i bianconeri allo Stadium Lautaro non ha mai segnato nei 6 precedenti.