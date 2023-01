Inzaghi, nuova tegola. Un titolare out fino alla Supercoppa

di Candido Baldini, pubblicato il: 07/01/2023

Inzaghi, dopo la vittoria ottenuta mercoledì 4 gennaio contro la capolista Napoli, può sorridere a metà, visto che non arrivano belle notizie dall’infermeria. Non ci sono ancora belle notizie sul fronte Marcelo Brozovic. Stando alla redazione di Tuttosport infatti il croato è ancora costretto ai box per una distrazione muscolare al soleo sinistro. Il centrocampista si sta ancora allenando a parte, ragione per la quale non prenderà parte alla sfida di questa sera che vedrà i nerazzurri affrontare il Monza.

Brozovic ha saltato una buona fetta della prima parte di stagione a causa di un infortunio. La sua ripresa ha coinciso con l’inizio del Mondiale, dove il giocatore è stato protagonista con la sua Croazia, con la quale ha raggiunto il terzo posto. Terminata la competizione del Qatar è arrivato il nuovo stop, che costringerà Inzaghi a fare a meno di lui per ancora qualche altra gara.

Inzaghi deve attendere la Supercoppa per rivedere Brozovic

Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttosport in casa nerazzurra la prudenza sta prevalendo su qualsiasi altro aspetto. Per questa ragione si sta puntando a recuperare Brozovic in vista della partita del 18 gennaio, che vedrà i nerazzurri affrontare il Milan nella gara valida per la Supercoppa Italiana. La cabina di regia continuerà ad essere affidata ad Hakan Calhanoglu, che ha trovato nuova linfa in questo ruolo.

Lo spostamento del turco davanti alla difesa ha permesso anche l’esplosione di Mkhitaryan. Inzaghi ha insomma trovato un’ottima soluzione alternativa. Tuttavia, prosegue il quotidiano, in un contesto come quello attuale, in cui si deve tentare una complicata rimonta, sarà fondamentale avere tutti a disposizione. L’Inter infatti non può permettersi risultati diversi dalla vittoria.