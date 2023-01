Inter, Inzaghi sorride: il calendario di gennaio lascia sperare grandi scenari

di Candido Baldini, pubblicato il: 07/01/2023

Inter, nelle ultime stagioni i nerazzurri hanno sempre trovato nel calendario uno scoglio molto duro da superare. Circa un anno fa ad esempio, ed in particolare nel mese di febbraio, tanti big match ravvicinati (distribuiti tra le varie competizioni) fecero sfuggire di mano ai nerazzurri la stagione.

Quest’anno invece la situazione, come rimarcato dal Corriere dello Sport, sulla carta (ed è importante sottolinearlo) potrebbe essere opposta. L’Inter viene dalla fondamentale vittoria contro il Napoli, che potrebbe aver riaperto i giochi per il campionato. Ora bisognerà andare avanti vincendo, e le sfide che attendono Simone Inzaghi ed i suoi appaiono molto più alla portata di quelle delle dirette concorrenti.

Inter, il calendario un alleato inatteso

“Considerando le prossime 4 giornate, oltre al Monza (14° in classifica) questa sera, l’Inter avrà come avversari Verona (ultimo), Empoli (12°) e Cremonese (penultima). Difficile augurarsi di meglio per “mangiare” punti e posizioni, tenuto conto che il cammino delle rivali non sarà altrettanto agevole. Domenica, tanto, per cominciare ci sarà Milan-Roma, il 18° turno, invece, offrirà un “interessante” Napoli-Juventus. E i bianconeri, poi, per chiudere il girone di andata, riceveranno allo Stadium l’Atalanta, mentre il Milan sarà di scena in casa della Lazio. A fine mese, ecco un altro match insidioso per il Napoli, che affronterà al Maradona la Roma.”

Inutile sottolineare che l’Inter dovrà fare il suo per beneficiare di eventuali vantaggi dati dagli scontri diretti tra le altre. Ma nel caso ciò accadesse e Inzaghi facesse bottino pieno le conseguenze sarebbero inevitabilmente ghiotte. Nella peggiore delle ipotesi infatti, chiude il quotidiano romano, sarà matematico che una tra Napoli e Juventus lasci qualche punto per strada.