Inzaghi cambia qualche uomo rispetto a mercoledì. E c’è una tentazione

di Candido Baldini, pubblicato il: 07/01/2023

Inzaghi, in vista della gara di questa sera in cui i suoi uomini affronteranno il Monza, sta valutando qualche cambio di formazione rispetto a mercoledì scorso, quando l’Inter ha battuto il Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ci potrebbero essere tre variazioni nell’11 titolare. Confermato Onana tra i pali qualcosa potrebbe cambiare in difesa.

Milan Skriniar e Alessandro Bastoni sono confermatissimi. Francesco Acerbi, autore di una grande gara contro la capolista, potrebbe lasciare il posto a Stefan DeVrij. A centrocampo confermato il trio composto da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Sulle fasce invece dovrebbe rivedersi dal primo minuto, sull’out di destra, Denzel Dumfries. A sinistra invece Federico Dimarco è ormai divenuto inamovibile.

Inzaghi pensa ad un cambio in attacco i vista della sfida al Monza

Stando al quotidiano romano un dubbio persiste in attacco. Le certezze al momento sono due. Romelu Lukaku è sicuro di partire titolare questa sera. All’altra estremità c’è invece Joaquin Correa, che è l’unico dei 4 attaccanti a non competere per una maglia da titolare. L’argentino con ogni probabilità verrà schierato dal primo minuto martedì sera, in occasione del match valido per la Coppa Italia tra Inter e Parma.

Edin Dzeko sta facendo molto bene, ed è stato l’uomo decisivo nella vittoria contro il Napoli. Ma non solo. Il bosniaco con 7 reti è il miglior marcatore nerazzurro della stagione, a pari merito con Lautaro Martinez. E proprio il neo campione del Mondo sta stuzzicando Inzaghi. Il tecnico infatti potrebbe scegliere di affidarsi nuovamente alla LuLa, come era stato stabilito nei piani estivi che hanno ispirato le strategie di mercato. L’obiettivo resta comunque quello di avere l’intero parco attaccanti a disposizione il 18 gennaio, data in cui andrà in scena il derby di Supercoppa Italiana.