Inzaghi, l’invito del club. ‘Deve fare in fretta’. Un aspetto è intollerabile

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 01/03/2023

Inzaghi e l’Inter: un confronto, anzi due. Prima il colloquio fra società e mister; poi lo stesso tecnico ha tenuto a rapporto la squadra. Sono state ore delicate quelle di ieri. Tanta voglia di ripartire ma anche la necessità di chiarirsi dopo l’ennesimo inciampo di una stagione altalenante.

La Gazzetta dello Sport descrive quanto successo. “L’a.d. Marotta, il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin hanno parlato chiaramente al tecnico, invitandolo a trovare in fretta una chiave per svoltare”, si legge.

Quanto al secondo step di una giornata attesa – quello fra mister e calciatori – il quotidiano rivela: “Inzaghi è tornato sulla «non prestazione» di Bologna. L’approccio e l’intensità della prestazione sono stati clamorosamente insufficienti e non sarà più tollerato un simile atteggiamento della squadra, non nuova a prestazioni deludenti in questo 2023, specialmente dopo aver vinto una gara importante”.