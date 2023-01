Inter, verso il derby: per Inzaghi c’è solo una scelta di formazione certa

di Candido Baldini, pubblicato il: 15/01/2023

Inter, archiviata la gara contro il Verona di ieri sera (1 a 0 grazie alla rete di Lautaro) i nerazzurri devono iniziare a pensare al derby che andrà in scena mercoledì sera. Gli uomini di Inzaghi dovranno affrontare il Milan nella gara valida per la Supercoppa. Pioli è reduce dal pareggio in rimonta contro il Lecce. Inutile sottolineare l’importanza del prossimo match, visto che comporterà l’assegnazione di un trofeo.

Per questa ragione il tecnico nerazzurro punterà sugli uomini migliori, al netto delle assenze. Sicuramente non ci saranno Brozovic e Handanovic, come ammesso dallo stesso Inzaghi nel post partita di ieri. Calhanoglu e Barella sono recuperati, visto che sono scesi in campo contro l’Hellas. In attacco invece, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è solo un giocatore certo del posto.

Inter, contro il Milan solo Lautaro certo del posto in attacco

Si tratta ovviamente di Lautaro Martinez, man of match nella partita di ieri sera. “Ieri di reti ne avrebbe pure segnate due, ma il bis, stavolta di destro, gli è stato annullato per aver abbattuto Dawidowicz: al di là del fischio, è la “garra” messa su quella palla che piace a San Siro, soprattutto se contrapposta alla mollezza sparsa su tutto il campo dai compagni in una gara di rara noia. La missione del Toro ora è chiara, non fermarsi come a volte succede.”

Difficile che al suo fianco ci sia Romelu Lukaku alle prese con l’ennesimo guaio fisico in stagione. “La coppia è costruita per stare insieme, ma il destino sembra accanirsi per separarla in questa strampalata stagione. Difficilmente sarà Lu-La in Arabia, ma dipenderà comunque da come reagirà il numero 90 nei prossimi allenamenti in gruppo, mentre al contrario Lautaro sembra l’unico davvero sicuro al 100% di un posto là davanti.”