Inter, un giocatore si è preso la squadra e non è più sul mercato

di Candido Baldini, pubblicato il: 25/02/2023

Inter, il Mondiale del Qatar ha regalato a Simone Inzaghi un elemento letteralmente rigenerato, tornato dalla competizione con una grande determinazione. Si tratta di Lautaro Martinez, campione del Mondo in carica con la sua Argentina. L’allenatore nerazzurro da quel momento in poi ha potuto contare su un autentico trascinatore, letale e decisivo in zona gol oltre che leder in mezzo al campo.

“A parte il fatto che ultimamente lo designano regolarmente capitano, è dalla Befana che segna quasi un gol a partita, piuttosto spesso determinanti. Tra l’altro ha deciso il derby di campionato e in Coppa Italia non ne parliamo: con una rete al Parma e il passaggio vincente per Darmian con l’Atalanta sta facendo quasi tutto da solo. “

Inter, Lautaro ormai fondamentale. La cessione ormai è esclusa

Questo momento che sta vivendo l’attaccante impone ovviamente dei ragionamenti in ottica futura. Lautaro Martinez è stato in alcuni momenti della sua avventura nerazzurri nella lista dei possibili partenti. Motivi tecnici o necessitò di bilancio. Ma alla fine la scelta è sempre stata quella di sacrificare altre pedine. Ad oggi invece, scrive il Corriere dello Sport, un eventuale addio appare impensabile.

“Lautaro non sembra più in procinto di cessione come poteva essere qualche mese fa. Non che la Liga non gli piacerebbe, però il sentimento in questa fase non appare reciproco. In Inghilterra, dove avrebbero i soldi per prenderlo, non si sentirebbe a suo agio, almeno non crede. E poi ha venticinque anni, tutta la vita agonistica davanti e un contratto lungo. Non c’è da riflettere troppo sui suoi sviluppi futuri, come invece può essere il caso per Lukaku e Dzeko. Insomma, l’Inter oggi è sua”.