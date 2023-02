Inter Udinese, tanto turn over Inzaghi. E c’è una sorpresa su tutte

di Candido Baldini, pubblicato il: 18/02/2023

Inter Udinese andrà in scena questa sera alle 20 e 45, con i nerazzurri che saranno chiamati a rispondere dopo il pari con la Sampdoria, penultima in classifica. Simone Inzaghi dovrà però tenere conto nelle sue scelte anche della gara di martedì prossimo. L’Inter infatti se la vedrà con il Porto di Sergio Conceicao, nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Per questa ragione, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa sera dovrebbe esserci un ampio turn over. Diversi giocatori infatti siederanno in panchina, e riposeranno in vista della gara europea. In attacco ad esempio Lautaro Martinez, autore degli ultimi 5 gol nerazzurri in campionato, dovrebbe lasciare spazio alla coppia composta da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il belga è alla ricerca della migliore condizione, e per arrivare a tale risultato sarà necessario mettere minuti nelle gambe.

Inter Udinese, tanto turn over ed una sorpresa su tutte

Matteo Darmian dovrebbe lasciare spazio a Denzel Dumfries. A centrocampo riecco Marcelo Brozovic dal primo minuto, con conseguente dirottamento di Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzala. La mediana sarà completata presumibilmente da da Nicolò Barella. In difesa invece spazio a Milan Skriniar, Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni. La vera sorpresa invece riguarda la porta.

“La novità è che nel turnover stavolta dovrebbe rientrare pure il portiere: da quando a ottobre Onana ha strappato i guanti ad Handanovic, lo sloveno non ha più rivisto il campo. Contro la “sua” cara vecchia Udinese, Samir ha molte chance di ripartire dall’inizio per poi tornare in panchina contro il Porto. Così dopo un lungo girovagare, la fascia di capitano potrebbe tornare al braccio di sempre”.