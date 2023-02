Inter, tutto fatto per il rinnovo di una pedina fondamentale della rosa

di Candido Baldini, pubblicato il: 25/02/2023

Inter, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il rinnovo di Hakan Calhanoglu fino al 2026 sarebbe praticamente chiuso. Il turco, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2021, si è ritagliato un ruolo fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Dopo una prima stagione fatta di alti e bassi si è arrivati al campionato in corso. L’ex rossonero è un perno nel sistema di gioco e sta svolgendo un ruolo fondamentale anche nello spogliatoio.

Questa crescita è stata senza dubbio stata aiutata dal cambio di ruolo. L’Infortunio di Marcelo Brozovic ha portato Simone Inzaghi a spostare Calhanoglu davanti alla difesa. Il livello delle prestazioni sfoderate da regista hanno portato la società ad avviare delle riflessioni sul futuro. Queste riflessioni sono sfociate in una trattativa per il rinnovo che si sta per chiudere.

Inter, il rinnovo di Calhanoglu è ormai chiuso

Il nuovo contratto, come detto, legherà il giocatore all’Inter per le prossime stagioni fino al 2026. Lo stipendio verrà aumentato, e salirà a sei milioni di euro netti a stagione. Gli accordi sarebbero già conclusi, e mancherebbe, come scrive la rosea, solo la firma. La fumata bianca è ormai ad un passo e l’ufficializzazione dovrebbe arrivare dopo la gara di ritorno contro il Porto.

I nerazzurri hanno intenzione di conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria nel match di andata per 1 a 0. Il rinnovo di Calhanoglu rappresenterebbe il degno festeggiamento di un simile traguardo. Prima però ci sarà da affrontare la sfida in Portogallo.