Inter, stasera formazione molto rimaneggiata. E c’è un nuovo capitano

di Candido Baldini, pubblicato il: 28/01/2023

Inter, oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena la sfida tra i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi e la Cremonese ultima in classifica di Davide Ballardini. Inutile sottolineare come sia necessario dare una svolta rispetto all’ultima partita, che ha visto i nerazzurri perdere in casa contro l’Empoli. Il tecnico però dovrà tentare la svolta senza alcuni titolari, assenti per squalifica.

Il primo è Milan Skriniar, espulso nella gara di lunedì scorso proprio contro i toscani. Al suo posto dovrebbe esserci Matteo Darmian, fresco di rinnovo. Il reparto difensivo verrà completato da Francesco Acerbi, ormai titolare fisso, e Alessandro Bastoni. A centrocampo ci saranno i cambi più consistenti. Sulla fascia destra torna dal primo minuto Denzel Dumfries. All’olandese era stato spesso preferito Darmian nelle ultime gare. Il dirottamento dell’ex United in difesa ha concesso una nuova chance all’esterno.

Inter, non solo la formazione, cambia anche il capitano

A sinistra non dovrebbero esserci sorprese. Federico Dimarco sarà il titolare, anche se Robin Gosens scalpita. In mediana, vista l’assenza di Nicolò Barella (ammonito da diffidato contro l’Empoli), ci dovrebbe essere Asslani in campo. L’albanese ha fatto bene nelle occasioni un cui è stato chiamato in causa. Per questa ragione la sua qualità dovrebbe essere preferita alla fisicità di Roberto Gagliardini. Hakan Calhanoglu è ormai inamovibile in cabina di regia.

La mezz’ala di qualità sarà ancora una volta Mkhitaryan. In attacco spazio a Dzeko e Lautaro. L’assenza di Skriniar porterà proprio l’attaccante argentino ad indossare la fascia di capitano. Nel caso in cui a Darmian, nei tre di difesa, dovesse essere preferito Danilo D’Ambrosio potrebbe esserci una scelta diversa in questo senso. Ma in questo momento Lautaro sembra essere il prescelto a sostituire Handanovic e Skriniar. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.