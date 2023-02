Inter, quest’estate addii in tutti i reparti. Ecco i nomi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 08/02/2023

Inter, sarà un’estate caldissima. La rosa nerazzurra potrebbe essere rivisitata in lungo e in largo. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, spiegando i piani del club in vista della prossima stagione. Tutti i reparti sono interessati dalla possibile svolta.

Skriniar (dirà addio a fine stagione, direzione Psg) sarà solo la prima uscita di una lunga schiera. Con ogni probabilità anche Handanovic vedrà esaurire il suo contratto in nerazzurro, dopo tantissimi anni a difesa della porta, gli faranno compagnia pure Gagliardini e D’Ambrosio.

Inter, tutte le cessioni. In estate rivoluzione? I nomi in ballo

Anche Correa è in bilico: per il quotidiano milanese oggi in edicola, il Tucu – mai troppo convincente all’Inter – sarà piazzato altrove. Potrebbe andare via anche De Vrij visto che ora il titolare è Acerbi e i nerazzurri hanno già pronta la carta Smalling. Dumfries sarebbe potuto andare via a gennaio, sarà uno dei sacrificabili di giugno.

Su Lukaku e Brozovic, riflessioni in corso. Sul primo peserà il rendimento nella seconda parte di stagione dopo un’avventura bis in nerazzurro fin qui deludente. Il croato, ricevesse offerte, potrebbe anche essere sacrificato. Un maxi gruppo di possibili esuberi per un’Inter che potrebbe, a questo punto, cambiare tantissimo.