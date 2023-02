Inter, non solo 20 milioni. Dalla Champions si cerca un altro risultato

di Candido Baldini, pubblicato il: 25/02/2023

Inter, mercoledì è andata in scena la prima gara degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, con i nerazzurri che si sono imposti per 1 a 0. Ora ci sarà da affrontare il match di ritorno i Portogallo. Il passaggio del turno rappresenta un obiettivo fondamentale per la squadra e la società soprattutto ora che appare a portata di mano.

Diventare una delle otto regine d’Europa significherebbe garantirsi importanti introiti (circa 20 milioni di euro). Tale somma sarebbe un toccasana per le casse del club, che come è ormai noto naviga in una situazione economico finanziaria non brillante. Ma non finisce qui. Il passaggio del turno avrebbe infatti anche risvolti di non poco conto.

Inter, obiettivo quarti di finale: in palio c’è la seconda fascia

I nerazzurri stanno scalando la classifica del ranking, ed attualmente occupano la 12esima posizione insieme a Roma e Atletico Madrid. Tuttavia proseguendo il cammino nella massima competizione europea questa graduatoria potrebbe venir ulteriormente migliorata. Salendo di qualche altra posizione infatti l’Inter potrebbe uscire dalla zona che occupa attualmente, e che la colloca nella terza fascia.

“Andando avanti in Europa, la squadra nerazzurra potrà migliorare ulteriormente la sua classifica, aumentando quindi le possibilità di essere inserita nella seconda fascia quando verranno sorteggiati i gironi della prossima Champions. In questo modo, infatti, ridurrebbe sensibilmente il pericolo di finire in un gruppo di ferro come quello di quest’anno, con Bayern e Barcellona. La prima condizione, però, è di arrivare tra le prime 4 in campionato”.