Inter news, quando tornano i Nazionali? La situazione caso per caso

Inter news: tiene banco il caso dei Nazionali, in vista della sfida di sabato (16 ottobre, ndr) contro la Lazio.

I nerazzurri, infatti, sono tra i club più penalizzati dalla sosta. Numerosi i calciatori andati via dall'Italia per gli impegni esteri. Ma quando rientreranno? La Gazzetta dello Sport fa il punto, offrendo una panoramica esaustiva. La Pinetina sta tornando a popolarsi. Ieri è toccato ai calciatori della Nazionale di Roberto Mancini. Barella (in gol contro il Belgio in Nations League e candidato al Pallone d'Oro, clicca qui, scopri perché è un predestinato), Bastoni e Dimarco sono tornati in orbita nerazzurra. Anche se, solo l'esterno mancino ha lavorato a pieno regime, visto che con l'Italia non ha giocato neanche un minuto.

Oggi sarà la volta di gran parte degli altri calciatori reduci da impegni in Europa. Non sarà ancora il turno, però, di Edin Dzeko. Come spiega il quotidiano, il centravanti bosniaco sarà tra gli ultimi a rientrare, per via del residuo impegno di questa sera contro l'Ucraina, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali (e con la Lazio, prossimo match dei nerazzurri, ha il 'dente avvelenato', leggi qui).

Dzeko, comunque, farà prima dei sudamericani. Intricata la matassa che riguarda gli argentini e i cileni (Lautaro, Correa, Sanchez, Vidal), oltre all'uruguayano Vecino. Sono attesi tutti direttamente a Roma. A pochissime ore dalla sfida con la Lazio. Forse un rischio schierarli, ma Simone Inzaghi ha già un'idea in merito (clicca qui per tutti i dettagli sui pensieri del tecnico nerazzurro).