Lazio Inter, sudamericani in campo? La nuova idea di Inzaghi

Lazio Inter: Inzaghi utilizzerà e convocherà i sudamericani.

Secondo quanto riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe convocare e gestire i sudamericani. E' stata dunque scartata la strategia applicata da Massimiliano Allegri in Napoli Juventus, match nel quale i bianconeri arrivati per ultimi non erano stati schierati in campo.

Il giornalista, in collegamento direttamente da Appiano, ha confermato che Matias Vecino, Lautaro Martinez, Arturo Vidal, Joaquin Correa ed Alexis Sanchez faranno parte della trasferta all'Olimpico. Qui troverete tutti gli impegni dei tesserati con le rispettive Nazionali.

Il numero 10 nerazzurro potrebbe addirittura essere utilizzato dal primo minuto, come avvenuto contro la Sampdoria, perché sta vivendo un ottimo momento calcistico ed è nel centro del progetto dell'Inter e dell'Argentina. Con l'Albiceleste ha infatti siglato il terzo gol nel match vinto contro l'Uruguay. Il calciatore ha smaltito completamente l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare il primo impegno. Qui leggerete i dettagli.

Il classe 1997 dovrebbe quindi essere al fianco di Edin Dzeko mentre dovrebbero partire dalla panchina Alexis Sanchez e Joaquin Correa. Sarà gestione anche per i centrocampisti Vidal e Vecino perché il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare su Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. L'ex Cagliari è già rientrato ad Appiano dopo la rete siglata nella finale valida per il terzo posto contro il Belgio

Sarà, invece, capire in che maniera Inzaghi gestirà il caso relativo all'attaccante cileno. Lo sfogo del calciatore avvenuto dopo il match contro il Sassuolo non è piaciuto alla dirigenza, che potrebbe anche decidere di cederlo a gennaio. Qui troverete la notizia sulla possibile strategia.