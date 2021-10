Inter, Barella: un 'predestinato'. Lo dicono i fatti: leggete qui

Inter: Nicolò Barella continua a incantare.

Durante Italia-Belgio, finalina della Nations League, ha infatti siglato un gol da antologia e oggi, lunedì 11 ottobre, è stato votato il migliore in campo: qui potete leggere il nostro approfondimento. Sembra davvero che gli Dèi del calcio, il settimo giorno, abbiano forgiato e progettato Barella da Cagliari per godersi questo gioco.

Nei giorni scorsi è arrivata anche la candidatura per il Pallone d’Oro 2021. La stagione da annali, che ha condotto allo scudetto dell’Inter, è stato solo un mattoncino al quale si sono aggiunti in veloce successione la grande performance negli Europei vinti dall'Italia e un avvio di 2021/22 sotto le direttive di Simone Inzaghi nel quale il livello si è alzato ulteriormente. Barella, come il socio nerazzurro Lautaro Martinez (nella notte fra domenica e lunedì in gol con l'Argentina, come potete leggere qui), è stato dunque inserito nella lista dei 30 candidati al prestigioso premio. Barella non è uno dei favoritissimi, anzi, ma il suo cognome è comunque in compagnia di 'mostri sacri' come Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, De Bruyne.

La gara giocata ieri proprio contro il trequartista belga del City, ha visto Barella padroneggiare con la qualità degli artisti, la potenza degli ambiziosi, la sicurezza dei più grandi. Un siluro di destro su una seconda palla, causata da un rinvio successivo ad un calcio d’angolo, ha lasciato una sensazione di gusto nei palati di chi era allo stadio. E di chiunque abbia guardato la partita in tv. Non ci sono più molti dubbi sul fatto che Barella, a tutti gli effetti, sia tra i migliori centrocampisti del panorama calcistico internazionale. Non è una questione di "interismo", né di patriottismo. Sono dati di fatto.