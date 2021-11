Inter news, i nerazzurri tremano per Dzeko, Bastoni e de Vrij: la situazione

Inter news: preoccupano le condizioni fisiche di Dzeko, Bastoni e de Vrij.

Nel corso di questa pausa per le nazionali, i tre calciatori nerazzurri hanno accusato dei problemi fisici che li tengono in dubbio per quanto riguarda la prossima partita di campionato contro il Napoli e quella di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante bosniaco, nella giornata di ieri, ha fatto sapere attraverso i suoi canali social dell'impossibilità di recuperare per la partita contro la Finlandia, poi persa per 3-1, ponendo fine alle possibilità di qualificazione della Bosnia al mondiale. Incerto il recupero contro l'Ucraina, ma l'Inter confida in un suo mancato impiego e spera di poterlo recuperare per il campionato.

Per quanto riguarda Bastoni, ha avuto un riacutizzarsi dell'affaticamento avuto nel derby che lo ha costretto prima alla tribuna nella partita dell'Italia contro la Svizzera e poi, invece, al ritorno a Milano per valutarne le condizioni fisiche - leggi qui la notizia completa. Anche per lui, c'è incertezza su un possibile recupero per la partita contro il Napoli. Capitolo de Vrij: il difensore olandese, ieri sera, nella partita contro Montenegro, si è fermato al minuto 90, dopo un all'allungo per un problema muscolare e non ci sarà nella partita di martedì della sua nazionale. Bisognerà valutare anche in tal caso l'entità dell'infortunio, ma per lui, vista la dinamica, si teme uno stiramento - leggi qui la notizia dell'infortunio.

Vedremo se l'Inter riuscirà a recuperare qualcuno, perchè la partita contro il Napoli non va sbagliata e la squadra nerazzurra partirebbe con il deficit di non avere tre giocatori fondamentali, senza dimenticare le non perfette condizioni di Barella e la botta presa da Vidal in nazionale. Simone Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa per far si che l'Inter possa avere una formazione competitiva.