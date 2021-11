Ultim'ora: altro infortunio con le nazionali per un interista

Ultim'ora: anche Stefan de Vrij è vittima di un infortunio in nazionale.

Il difensore centrale nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo al novantesimo per un infortunio muscolare, nella partita di qualificazione al mondiale contro Montenegro pareggiata per 2-2 dopo il doppio vantaggio di Depay e con le reti di Vukotic e Vujnovic a chiudere la gara. Al posto di de Vrij è entrato lo juventino de Ligt.

Nelle prossime ore ci saranno dei controlli per comprendere l'entità dell'infortunio, ma il rischio di perderlo per la partita contro il Napoli è molto alto. Dopo quelli di Dzeko e Bastoni, e gli acciacchi di Barella che sarà regolarmente in campo, l'Inter perde anche de Vrij. Adesso Simone Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa soprattutto in difesa, dove gli uomini sono contati.