Inter-Napoli, Inzaghi in conferenza: dal rebus attacco al futuro di Skriniar

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/01/2023

Inter-Napoli, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i partenopei che potrebbe risultare deciso per la stagione nerazzurra. I nerazzurri credono ancora alla rimonta scudetto nonostante gli 11 punti di distanza dalla capolista.

Il tecnico ha innanzitutto fatto il punto sulla probabile formazione che schiererà concentrandosi sull’attacco: “Finalmente dopo tanto tempo ho 4 attaccanti disponibili. Lautaro è arrivato gli ultimi 4 giorni, si è allenato bene. Dzeko e Lukaku hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra. Spero di averli tutti per il tour de force che ci aspetta. Per domani devo fare delle valutazioni, ho ancora qualche dubbio che scioglierò con gli ultimi due allenamenti”.

Inter Napoli, Inzaghi sicuro su Skriniar e la lotta scudetto

Inzaghi ha poi proseguito parlando del Napoli e delle speranze scudetto: “Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra, che a oggi è l’unica imbattuta in Europa, ma abbiamo tanta voglia. Bisogna fare i complimenti al Napoli e al suo tecnico, ma chi è dietro ha la speranza di accorciare”.

Nessuna preoccupazione per Skriniar, ancora alle prese con la questione rinnovo: “Conosco il ragazzo ed è straordinario. Dà tutto in campo, è innamorato dell’Inter e non ho dubbi. So che, a parte Skriniar, ho diversi altri giocatori in scadenza, però so anche di avere una dirigenza forte che sta lavorando al meglio per tutte le situazioni ancora in ballo”.