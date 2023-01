Inter-Napoli, che attesa! Lo scenario in attacco è sorprendente

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 03/01/2023

Inter-Napoli si avvicina. Il big match è fissato per domani sera, proprio nel turno della ripresa del campionato dopo la lunga sosta. Una partita fondamentale perché, in caso di successo nerazzurro, lancerebbe con più consistenza l’Inter nel tentativo d’impresa. I partenopei, del resto, sono lontanissimi: per questo a San Siro non si potrà sbagliare nulla.

Da La Gazzetta dello Sport tre chiavi di lettura, sponda Inter, sulla super sfida. Dall’attacco inedito, all’incidenza di Inzaghi sulle partite di cartello. Infine, l’effetto San Siro, pronto a urlare la propria passione e spingere la propria squadra.

Inter-Napoli, attesa massima. Tutti i temi

Un attacco inedito, dicevamo. Contro il Napoli si va verso la coppia composta da Lukaku e Dzeko. Due centravanti fisici ma che promettono di coesistere egregiamente insieme. E’ una pista assolutamente sorprendente. “Non ci dovrebbero essere conflitti tattico posizionali. Dzeko predilige muoversi come regista avanzato, Lukaku attacca la profondità. L’uno può innescare l’altro e viceversa”, si legge nella ricostruzione del quotidiano milanese.

Il rapporto con le partite decisive sorride a Inzaghi: considerando le finali di Coppa (e questa vien considerata, per tanti versi, una gara da dentro e fuori), il tecnico nerazzurro è uscito quasi sempre vincitore. Sarà tutto esaurito San Siro, pronto a fare la sua parte in una sfida attesissima.