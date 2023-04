Inter, Lukaku, quanti “messaggi” dopo il gol

di Redazione, pubblicato il: 12/04/2023

(Inter) Romelu Lukaku ha messo a segno il gol del 2-0 al Da Luz. Un rigore pesantissimo messo a segno con la necessaria lucidità.

La Gazzetta dello Sport spiega i messaggi dei gesti del centravanti dopo il gol.

“Lukaku si è pietrificato nello stesso gesto che gli era costato il cartellino giallo nella semifinale d’andata di Coppa Italia. La mano destra tesa appoggiata alla fronte “a visiera” – simile a un saluto militare – e l’indice sinistro a contatto invece con le labbra come a zittire qualcuno. Il significato? “Un segreto”, spiega lui stesso a fine partita. Quel qualcuno sembrava essere la curva juventina lo scorso martedì. Meno ricostruzioni sono state fatte sia contro la Svezia con la sua nazionale che questa sera in Champions League. Dopo gli abbracci con i compagni, poi, Lukaku ha usato quattro dita rivolte verso il basso – questa volta sorridente – a mimare una “M”. La destinataria in questo caso è nota, perché il 29enne di proprietà del Chelsea ha scelto di dedicare la rete alla madre Adolphine.”