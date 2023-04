Inter, a Lisbona la conferma dell’uomo Champions

di Redazione, pubblicato il: 12/04/2023

(Inter) Nicolò Barella torna ai livelli stratosferici dei tempi migliori. Tutta l’Inter ne risente positivamente, gioca una partita di intensità straordinaria e porta a casa un successo importantissimo in chiaave qualificazione alle semifinali di Champions.

La Gazzetta dello Sport mette in rilievo l’importanza del centrocampista sardo.

“E’ stato decisivo come nei giorni più belli. Come per esempio nella notte del Camp Nou quando una sua rete era stata fondamentale per conquistare il 3-3 che ha spalancato le porte della qualificazione…Per il popolo interista il ritorno al gol di Barella è una notizia importantissima. L’ex Cagliari, che ha stabilito il suo record di marcature in una singola stagione (ora è a 7; superati i 6 centri del 2017-18), è il termometro dell’Inter: quando lui gira, la squadra si trasforma. Era sembrato in palla già nel primo tempo, con un paio di palloni controllati alla grande e un bel cross, ma nella ripresa ha “timbrato” il match con un colpo di testa perfetto dopo un inserimento perfetto”