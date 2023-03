Inter Lecce, Inzaghi cambia tanti uomini. E ci sono ancora 2 dubbi

di Candido Baldini, pubblicato il: 05/03/2023

Inter Lecce di oggi pomeriggio (ore 18) assume i connotati di una sfida fondamentale. I nerazzurri infatti dovranno da un lato rispondere dopo la sconfitta di 7 giorni fa contro il Bologna. Contemporaneamente dovranno invece approfittare del passo falso di Milan (battuto dalla Fiorentina) e Atalanta (pareggio contro l’Udinese). Rispetto alla sfida di venerdì invece conviene più preoccuparsi del successo della Lazio che gioire della sconfitta del Napoli.

Simone Inzaghi dovrà scegliere gli uomini migliori, tenendo anche un occhio all’imminente match di ritorno contro il Porto. Nel mezzo ci sarà la trasferta di La Spezia. Sarà quindi fondamentale dosare a dovere le energie. In porta ci sarà André Onana, mentre in difesa si rivede Francesco Acerbi. Il centrale giocherà con Alessandro Bastoni alla sua sinistra e Matteo Darmian sul lato opposto.

Inter, Inzaghi alla presa con due ballottaggi

Sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Robin Gosens (Federico Dimarco è ancora indisponibile). In mediana il primo ballottaggio. Nicolò Barella è certo del posto. In un caso potrebbe esserci Hakan Calhanoglu davanti alla difesa e Mkhitaryan nel ruolo di mezz’ala. Tuttavia Inzaghi starebbe pensando di schierare Marcelo Brozovic in cabina di regia, con slittamento del turco in posizione più avanzata e dell’armeno in panchina.

Il secondo dubbio riguarda l’attacco. Lautaro Martinez è inamovibile, mentre persiste il duello per ricoprire il ruolo di sua spalla. Edin Dzeko appare al momento favorito rispetto a Romelu Lukaku.