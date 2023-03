Inter, la società ha preso una linea su Inzaghi e sul futuro della panchina

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/03/2023

Inter, dopo la sconfitta di ieri i riflettori sono inevitabilmente puntati su Simone Inzaghi, reo di non saper dare la scossa alla squadra in un momento di crisi profonda. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha fatto il punto sulla posizione della società in merito al proprio allenatore. Secondo il quotidiano, a meno di clamorose sorprese, l’allenatore rimarrà sulla panchina almeno fino al termine stagione.

“Un rendimento inaccettabile, al netto del distacco dalla vetta che è frutto soprattutto (ma non solo) del grande passo tenuto dal Napoli. Ecco perché il tecnico ex Lazio rimane sotto esame. Anzi, sempre più sotto esame. Non rischia, a meno di clamorose sorprese, l’esonero nel corso di questa stagione. Le valutazioni sul suo futuro, al netto di un altro anno di contratto, però resteranno di grande attualità in questo caldo finale di stagione.”

Inter e Inzaghi ancora insieme? Gli scenari

Tutto appare in divenire. Un bivio fondamentale è inevitabilmente quello di martedì prossimo, quando i nerazzurri affronteranno il Porto. L’1 a 0 dell’andata è un buon punto di partenza, ma niente è ancora deciso.

“Non ci sono alibi o dubbi. Facendo un bel cammino in Europa e arrivando al secondo posto in classifica, Simone può ancora restare “ancorato” alla sua panchina, ma in questo momento è innegabile che le sue quotazioni siano in calo. Martedì può cambiare molto o la situazione può precipitare ulteriormente.”