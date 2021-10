Inter, il gruppo dà un segnale di forza per spaventare gli avversari

Da situazioni di svantaggio l'Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto 10 punti. Un segnale di forza che spaventa Napoli e Milan distanti, rispettivamente, quattro e due punti in classifica.

"Senza il carattere mostrato dalla squadra quando si è trovata sotto nel punteggio, la situazione in classifica sarebbe molto peggiore e la rincorsa alla seconda stella - conferma il Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 5 novembre - quasi compromessa. In Serie A, Handanovic e compagni non hanno mai perso e nelle quattro occasioni in cui sono passati in svantaggio hanno sempre trovato la forza per rimontare". Nella sua analisi, poi, Andrea Ramazzotti affronta il capitolo delle trasferte dove "l'Inter ha fatto vedere il suo lato migliore quanto a capacità di affrontare le difficoltà del punteggio". A Verona, per esempio, sotto di 1-0 i nerazzurri sono stati in grado di ribaltare la partita fino al 3-1. Proprio come avvenuto a Firenze. Contro la Sampdoria, a Marassi, l'Inter ha riacciuffato il pareggio per due volte, così come (per una volta) lo ha fatto a San Siro contro l'Atalanta.

Il Corriere dello Sport sottolinea il comune denominatore di queste rimonte: "Sono maturate nella ripresa, a testimonianza - si legge nell'articolo - di una atletica della squadra che spesso è stata strabordante. È come se gli uomini di Inzaghi, nei 45 minuti iniziali, facessero sfogare gli avversari e poi li colpissero, grazie anche alle sostituzioni studiate dall'allenatore ex Lazio". Insomma: questo è un segnale di forza dell'Inter che può (e deve) spaventare le avversarie. La squadra di Simone Inzaghi non molla mai nemmeno quando le situazioni - Sassuolo e Firenze - appaiono davvero compromesse.

Ora il tecnico si concentrerà su come affrontare il 'mese di fuoco' che lo attende dopo la pausa delle nazionali. Una cosa è certa: non cambierà modulo alla 'sua' Inter come vi abbiamo raccontato in esclusiva in questo articolo. E, intanto, ha già chiesto un preciso rinforzo per il mercato di gennaio: Gonzalo Villar, come vi abbiamo anticipato in quest'esclusiva di InterDipendenza.