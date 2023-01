Inter, il dato che fa paura. Una statistica è ora sconcertante

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/01/2023

L’Inter rallenta. Col Monza è arrivato un pareggio bruciante. Sembrava in crescita il trend della squadra di Inzaghi, assolutamente rinfrancata dal successo contro il Napoli. E invece, il gol subito in pieno recupero sabato, ha rimesso in discussione una stagione che, almeno in direzione Scudetto, sembra ormai sbarrata.

Un dato è emblematico. L’Inter in trasferta è un flop. E’ la difesa ad allarmare, visto che nessuno – come riporta il sito de La Gazzetta dello Sport – ha subito più gol dell’Inter quest’anno fuori dalle mura amiche.

Inter, la statistica che fa paura. Che disastro lontano da San Siro!

20 sono le reti che – Handanovic prima e Onana poi – hanno incassato in trasferta: nessuno peggio. Di tutt’altro avviso il rendimento in casa visto che a San Siro, invece, la squadra di Inzaghi ha subito appena 4 gol.

Un tabù che ha radici lontane. L’ultima trasferta a porta inviolata risale addirittura allo scorso aprile, nel match contro la Juventus. L’incubo si è materializzato con assoluta consistenza nella stagione in corso. “Quest’anno i nerazzurri hanno incassato una rete a Lecce e una al Mapei con il Sassuolo, per il resto hanno sempre subito più di un gol lontano dal Meazza: tre contro Lazio, Udinese e Fiorentina; due con Juventus, Atalanta e Monza. Oltre ai tre nel derby giocato ‘fuori casa’ “, ricostruisce la fonte. La Cremonese, solo per fare un esempio, ha subito 5 gol in meno, fin qui, rispetto all’Inter.