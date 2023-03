Inter, da Skriniar a Dimarco: cosa filtra sugli infortunati

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 01/03/2023

Inter, attenzione rivolta agli infortunati. Tre calciatori di Inzaghi sono rimasti ai box negli scorsi giorni. Si tratta del difensore Skriniar, dell’esterno Dimarco e della punta Correa. Come procedono i loro recuperi? Da La Gazzetta dello Sport le ultime sulle condizioni degli acciaccati.

“Ieri Milan Skriniar e Federico Dimarco non hanno preso parte all’allenamento di gruppo e hanno svolto lavoro

personalizzato”. Nulla di particolarmente preoccupante, comunque. Come spiega la fonte infatti, l’assenza dovrebbe essere solo precauzionale e la speranza di avere entrambi disponibili per il prossimo match è esistente.

Più delicato, e senza troppe indicazioni, lo stop di Correa, già assente da parecchie settimane. Il Tucu continua a lavorare a parte, per l’argentino una stagione decisamente sfortunata.