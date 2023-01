Inter, cosa emerge su Barella e Calhanoglu. Col Parma un’idea

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/01/2023

Inter, ore di riflessione. Il pareggio col Monza è stato una chiara beffa. La vittoria del Napoli ha, di fatto, reso vano l’exploit del 4 gennaio quando i nerazzurri erano riusciti a battere proprio i partenopei a San Siro. Una battuta d’arresto inaspettata quella arrivata invece sabato sera contro gli uomini di Palladino e che ha aperto probabilmente nuovi orizzonti su un campionato in cui ora è difficile pensare allo Scudetto.

Intanto, il prossimo match sarà contro il Parma. Domani sera il nuovo scenario sarà la Coppa Italia e la sfida da dentro o fuori contro il club ducale, quest’anno in Serie B. C’è curiosità per le scelte di Inzaghi, anche se la vera preoccupazione nelle ore seguite al match col Monza è andata verso le condizioni di due titolarissimi della banda nerazzurra.

Inter, ora il Parma. L’infermeria e la scelta di formazione coi ducali

Come stanno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu? Usciti malconci dalla sfida di Monza, destano massima attenzione. Dal sito della Gazzetta dello Sport, comunque, emergono rassicuranti particolari. La situazione, spiega la fonte, non preoccupa. E contro il Parma, sia Barella che Calhanoglu potrebbero rifiatare, in vista del match considerato fondamentale contro il Verona, in programma sabato prossimo.

Contro i ducali, quindi, sarà turnover. Un’idea forte, oltre che comprensibile, per un’Inter a caccia di risorse mentali e fisiche dopo la grande delusione.