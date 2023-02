Inter, Cordoba in controtendenza. Sullo Scudetto parole sorprendenti

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 08/02/2023

Inter, la carezza di un grande ex. Ivan Cordoba è stato colonna dei nerazzurri per tanti anni. Il difensore crede fortemente allo Scudetto. Una posizione in controtendenza, quella espressa oggi dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, visto che diversi addetti ai lavori dichiarano ormai concluso il discorso per il titolo in favore dello scatenato Napoli di Luciano Spalletti.

“La storia dell’Inter lo dice e questa squadra – vedrete – lotterà per lo scudetto fino alla fine”. Ivan Cordoba ci crede. Dal 2000 al 2012 in nerazzurro, l’ex difensore predica fiducia e orgoglio.

Inter, che parole da Cordoba! La ricetta per l’impresa

“Io dico che l’Inter non mollerà, che ci crederà fino alla fine e ha la qualità per puntare a tutti gli obiettivi, come è sempre stato. Non bisogna mai mollare e non succederà, poi se gli altri saranno più forti allora vinceranno, ma devono dimostrarlo sul campo”. Determinazione, grinta, fame. Gli uomini di Inzaghi dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, confermando le migliori prestazioni stagionali, senza gli scossoni troppo spesso manifestati in questa stagione.

Cordoba ha spiegato: “Io non ho dubbi: l’Inter resterà viva finché l’aritmetica lo permetterà”.