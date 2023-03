Inter, contro il Porto una scelta di formazione forte. Il punto su Skriniar

di Candido Baldini, pubblicato il: 12/03/2023

Inter, martedì contro il Porto andrà in scena una gara molto delicata. Lo era prima dell’ennesima sconfitta in campionato, ora lo è molto di più. Inutile dire che non si può fallire dopo l’1 a 0 dell’andata e Simone Inzaghi dovrà scegliere accuratamente gli uomini da mandare in campo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport una prima questione da valutare è quella legata a Milan Skriniar.

Lo slovacco è alle prese con un problema alla schiena, anche se le sue condizioni stanno migliorando. Tuttavia andrà considerato il tema della condizione fisica, che dopo due settimane di assenza non sarà certamente ottimale. Per questa ragione è molto probabile che dal primo minuto nel ruolo di braccetto della difesa a tre ci sarà anche una volta Matteo Darmian. Di conseguenza l’esterno a tutta fascia sull’out di destra sarà Denzel Dumfries.

Inter, Inzaghi pronto ad una scelta forte in vista della gara di Oporto

Inzaghi avrebbe inoltre scelto di lasciare in panchina Marcelo Brozovic. Il croato è stato titolare nella gara disastrosa contro lo Spezia. In vista della sfida agli uomini di Sergio Conceicao il tecnico avrebbe deciso di affidare la cabina di regia ad Hakan Calhanoglu. Decisione forte, in quanto sottintende il fatto che il turco ad oggi offre maggiori garanzie nel ruolo.

L’ultimo dubbio riguarda l’attacco dove il punto fermo è Lautaro Martinez. Per il ruolo di sua spalle resiste il ballottaggio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Attualmente il bosniaco sarebbe in vantaggio rispetto al compagno di reparto belga.