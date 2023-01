Inter, contro il Monza alcuni cambi in formazione. E su Lukaku c’è la scelta

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 06/01/2023

Inter, dopo il Napoli ecco il Monza. I nerazzurri, rinfrancati dal successo contro i partenopei, vogliono proseguire la loro corsa. Prossimo avversario la squadra di Palladino che ha come patron Berlusconi. Un derby, vista la vicinanza di Monza col capoluogo lombardo. Una sfida da vincere, tecnicamente parlando, per gli uomini di Inzaghi.

Sono attesi alcuni cambiamenti in formazione. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

In un calendario da adesso congestionato, già da domani con il Monza, quindi, ci saranno alcuni cambi. “Probabile che entrino De Vrij, in difesa, al posto di Acerbi e Dumfries, a destra, in sostituzione di Darmian”, riporta il quotidiano. Valutazioni anche negli altri reparti: Lukaku potrebbe essere confermato titolare col Monza. E a centrocampo? “Se non già contro il Monza, Asllani avrà certamente spazio in Coppa Italia e poi con il Verona. E occhio pure a Gagliardini”.