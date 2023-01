Dzeko la star del momento. Ma sul futuro c’è un nodo preciso

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 06/01/2023

Dzeko ha brillato contro il Napoli. Il bosniaco, gran protagonista nel match coi partenopei deciso proprio da una rete del centravanti, è l’uomo del momento. Sembrava in calo la sua avventura in nerazzurro: invece l’ex Roma si sta prendendo sulle spalle il reparto offensivo di Inzaghi.

Ma cosa può riservare il futuro? Dzeko, come noto, è ancora in bilico. “Mi vedo in nerazzurro finché sono in grado di fare la differenza”, le parole post-Napoli, riportate oggi dal Corriere dello Sport. La volontà sembrerebbe ricambiata dalla società. “Dalle parti di viale Liberazione sia da quelle della Pinetina la volontà è di continuare assieme. Occorre, però, trovare un’intesa sui numeri, vale a dire sull’ingaggio. Ed è qui che potrebbero nascere visioni differenti”.

Da 5.5 milioni a massimo 3.5: questa la volontà dell’Inter, stando al quotidiano. Una limatura al ribasso che necessariamente passa da una negoziazione profonda. Dzeko, del resto, sarà d’accordo con questa netta sforbiciata alle cifre?