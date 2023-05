Inter-City, Zanetti lancia la sfida a Guardiola: le parole

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 18/05/2023

Inter-City, il prossimo 10 giugno i nerazzurri disputeranno ad Istanbul la finalissima di Champions League contro il clu allenato da Guardiola. Inglesi che partono da favoriti dopo aver eliminato il Real Madrid e considerando anche il calibro della rosa ma l’Inter deve crederci.

A dichiararlo è Javier Zanetti nel corso di un’intervista rilasciata a Radio La Red. Di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “In una finale può succedere di tutto, perché le cose cambiano da un momento all’altro. Se torno con la testa al 2010, in semifinale con il Barcellona era quasi una finale, perché era da vincere. Siamo riusciti a superare un ostacolo che sembrava impossibile; se ti fidi di quello che fai, tutto è possibile. Affrontare una squadra inglese è come qualsiasi altra; la Premier è in un grande momento e sarà una finale importante, contro un grande allenatore”.

Inter-City, senti Zanetti: “Devi scommettere sull’approccio e provare a metterli in difficoltà”

L’argentino ha dettato anche la linea che dovrà seguire l’Inter: “Devi scommettere sull’approccio e provare a mettere in difficoltà il Manchester City. Hai gli strumenti per impensierire una squadra imbattibile per me è il City più completo, perché ha alternative in tutte le linee e ha giocatori di alto livello; ovunque in campo può sbilanciarti”.

Infine ha anche parlato della doppia vittoria nell’euro derby sottolineando che i nerazzurri hanno meritato la vittoria. La finale di Champions, dichiara l’argentino, è una grande opportunità e l’Inter ha tutte le carte in regola per vincere la quarta Champions della propria storia.