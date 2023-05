Inter, buna notizia sul fronte rinnovi: accordo raggiunto (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 18/05/2023

Inter, dopo la conquista della finale di Champions League attiva anche una buona notizia sul fronte rinnovi. Come riportato dell’edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbe praticamente tutto fatto per il rinnovo di Alessandro Bastoni.

Il difensore è in scadenza di contratto nel 2024 e la società nerazzurra, anche per evitare un altro caso Skriniar, ha deciso di giocare d’anticipo per blindarlo.

Inter, tutto fatto per il rinnovo di Bastoni: le cifre

Le trattative sono state riprese negli scorsi giorni dopo essere state ferme per diverso tempo. Le parti hanno trovato un principio di intesa per un contratto quadriennale o quinquennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus con quota fissa a salire.

Adesso non resta che attendere l’annuncio ufficiale, così come per Calhanoglu. Nelle prossime settimane toccherà a Dzeko e De Vrij.