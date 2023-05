Inter, buone notizie in vista della finale: Inzaghi può ben sperare (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 30/05/2023

Inter, archiviata la qualificazione alla prossima Champions League i nerazzurri sarebbero già con la testa a Istanbul. Arrivano buone notizie dall’infermeria per la super sfida contro il Manchester City sulle condizioni di Mkhitaryan.

L’armeno, fermo ai box per una distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata in semifinale di ritorno contro il Milan potrebbe tornare a disposizione a breve.

Inter, Mkhitaryan da lunedì in gruppo: Istanbul nel mirino

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato importanti aggiornamenti sull’armeno; spiegando che in questi giorni, nonostante Inzaghi abbia concesso alcuni giorni liberi, è rimasto ad Appiano Gentile per svolgere un lavoro personalizzato.

A partire da lunedì prossimo dovrebbe già rientrare ad allenarsi con il resto del gruppo per provare ad essere pronto per la finale in programma il prossimo 10 giugno.