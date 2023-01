Inter-Atalanta, designato l’arbitro del match di Coppa Italia: i precedenti

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 30/01/2023

Inter-Atalanta, domani sera alle ore 21:00 torna la Coppa Italia con il match valido per i quarti di finale.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della sfida assegnando il match del San Siro all’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Inter-Atalanta: i precedenti di Chiffi con i nerazzurri

Il direttore di gara veneto avrà come assistenti Cecconi e Galletto. Il quarto ufficiale del match sarà Maggioni. In sala VAR ci sarà Aureliano con Muti come assistente.

Quella di domani sarà la terza direzione stagionale con i nerazzurri. L’ultimo precedente risale allo scorso novembre proprio in un Atalanta-Inter. In quell’occasione finì 2-3 a favore degli uomini di Simone Inzaghi. Il bilancio di Chiffi con i nerazzurri è abbastanza positivo: in 11 precedenti sono state 6 le vittorie, 4 i pareggi e una sconfitta.