Dzeko, c’è la svolta. Il bosniaco ha scelto il suo futuro

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/03/2023

Dzeko e il futuro: un tema che ha animato le ultime settimane. Il bosniaco, in scadenza, è rimasto in bilico a lungo. Autore di una stagione positiva, l’ex Roma resta uno dei protagonisti di spicco della rosa nerazzurra a disposizione di Simone Inzaghi.

Si attendeva un passo decisivo. E’ arrivato. Ne dà notizia oggi La Gazzetta dello Sport. Dzeko è pronto a dire sì all’offerta dell’Inter.

“Ha di fatto scelto nuovamente l’Inter. In passato è stato tentato daun’avventura all’estero, anche gli Stati Uniti tra la destinazioni prese in considerazione. Ma nella sua testa ha vinto Milano, città che non vuole abbandonare, a maggior ragione ora che è diventato nuovamente papà, per la quarta volta. E poi ha trionfato anche la voglia di restare ad alti livelli, dentro un campionato e un club ai quali sente di dare ancora molto”, la ricostruzione del quotidiano milanese.