Correa Inter, la cessione si complica: il piano nerazzurro (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/03/2023

Correa Inter, resta incerto il futuro dell’argentino. La sua esperienza in nerazzurro è stata finora molto deludente. Sicuramente condizionata anche da diversi problemi fisici ma quando è stato chiamato in causa non è mai riuscito ad impressionare.

La dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di cederlo ma la sua cessione è abbastanza complicata. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che considerando il rendimento del giocatore sarebbe impossibile riuscire a rientrare nei 31 milioni di euro spesi la scorsa estate per portarlo a Milano.

Correa Inter, valore dimezzato: prestito unica possibilità

Il valore di Correa si è praticamente dimezzato. Attualmente sarebbe impensabile ricavare dalla sua cessione una cifra superiore ai 15 milioni di euro.

Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a girarlo in prestito con la speranza che l’argentino riacquisti valore.