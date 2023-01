Dumfries Inter, chiara la strategia nerazzurra: novità dal Chelsea (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 26/01/2023

Dumfries Inter, il futuro dell’olandese sembra sempre più lontano da Milano. I nerazzurri sembrerebbero ormai aver deciso di cederlo per sistemare il bilancio ma prima bisognerà farlo tornare ai livelli pre mondiale in modo da incassare il più possibile.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport il suo rendimento, complici anche alcuni problemi fisici, è notevolmente calato in questo 2023. Finora ha collezionato solo 3 presenze su 6 partite disputate dai nerazzurri, delle quali soltanto una da titolare.

Dumfries Inter, il club deve evitare il deprezzamento

La sua cessione dovrebbe essere rimandata alla prossima estate anche perché il Chelsea sembrerebbe aver virato su Malo Gusto del Lione.

I nerazzurri non potrebbero permettersi di cederlo al ribasso altrimenti sarebbero costretti a sacrificare anche un altro elemento per centrare l’obiettivo dei 60 milioni di attivo. Il suo recupero sarebbe dunque fondamentale per questioni economiche ma anche per quelle tecniche. Inzaghi ha bisogno di ritrovare l’olandese per la seconda parte di stagione.