Conte vuole tornare in Italia. Inter e un’altra società le possibilità (GDS)

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/03/2023

Conte, alla sua seconda avventura inglese in carriera, è di nuovo alle prese con la nostalgia dell’Italia, così come avvenuto nel 2019. In quell’occasione il tecnico lasciò Il Chelsea per trasferirsi proprio all’Inter, dove rimase per due stagioni, vincendo uno scudetto. Dopo la separazione c’è stato un nuovo trasferimento a Londra, questa volta sponda Tottenham.

Dopo una stagione e mezza con risultati non esaltanti ci si starebbe avvicinando ad una separazione. L’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Milan è un’ulteriore sintomo del fatto che da entrambe le parti non ci sarebbe l’intenzione di proseguire insieme. Con uno scenario del genere è inevitabile chiedersi cosa accadrà nel futuro. La Gazzetta dello Sport ha spiegato quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte.

Conte vuole tornare in Italia, l’Inter è una possibilità

Secondo la rosea nel futuro del tecnico c’è l’Italia, e le possibilità al momento sarebbero tre. “Soddisfare le esigenze del Conte stile Premier, tanto a livello di stipendio (al Tottenham guadagna più di dieci milioni) quanto sul mercato, sarebbe difficile per tutte le big. Anche per Juventus e l’Inter. Discorso diverso se l’allenatore salentino, pur di tornare in Serie A, optasse per una scelta di cuore accettando uno stipendio più basso e dei programmi di mercato meno sontuosi.

Se il ritorno alla Juve sarebbe la suggestione più affascinante, l’altra opzione potrebbe diventare l’Inter in caso di rottura con Simone Inzaghi. Tra le due ipotesi, ce ne potrebbe essere anche una terza: un anno in Italia, ma in famiglia, per ricaricarsi in attesa di trovare un nuovo progetto stimolante”.