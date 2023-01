Brozovic Inter, rebus per il rientro: curioso intreccio con il Milan

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/01/2023

Brozovic Inter, slitta ancora il rientro in campo del croato fermo ai box praticamente da inizio gennaio. Il centrocampista non ha ancora smaltito il problema muscolare al polpaccio rimediato ai mondiali e non sarà a disposizione per la sfida di domani contro la Cremonese.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi spera di riaverlo a disposizione per il doppio incrocio di Coppa Italia contro l’Atalanta ma soprattutto per il derby del 5 febbraio contro il Milan.

Brozovic Inter, il croato si affida al preparatore del Milan

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un curioso retroscena sul percorso di recupero del croato. Secondo quanto riportato dalla rosea, Brozovic ha scelto di affidarsi, oltre che allo staff medico nerazzurro, a Andreja Milutinovic.

Il preparatore serbo è considerato una sorta di santone dei muscoli ed è un vero e proprio punto di riferimento per molti giocatori balcanici ma non solo. La curiosità è legata soprattutto al suo recente ingresso nello staff del Milan, anche se i rossoneri non lo hanno mai ufficializzato.