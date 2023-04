Benfica-Inter, in attacco c’è un favorito: un solo dubbio per Inzaghi (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 11/04/2023

Benfica-Inter, nerazzurri questa sera in campo a Lisbona per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Gli uomini di Simone Inzaghi stanno vivendo un periodo abbastanza complicato e questa sera avranno la grande occasione di riscattarsi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, chiara su quello che sarà l’undici titolare, riportando un solo grande dubbio di formazione.

Benfica Inter, Dzeko al fianco di Lautaro: ballottaggio a sinistra

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi, costretto a fare a meno di Calhanoglu e Skriniar. Davanti ad Onana toccherà ancora a Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulla corsia destra Dumfries mentre a sinistra è ancora ballottaggio tra a Gosens e Dimarco, con l’italiano leggermente favorito ma non ancora al meglio della condizione.

In mediana Brozovic con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. In attacco Lautaro Martinez con al suo fianco Dzeko in netto vantaggio su Lukaku.