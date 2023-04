Inter, quel che sta dietro Investcorp è enorme

di Redazione, pubblicato il: 11/04/2023

(Inter) Dopo le indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore si è riaccesa l’attenzione sul futuro societario del club nerazzurro. Il quotidiano milanese ha rivelato che l’Inter è al centro delle attenzioni di Investcorp, il fondo speculativo del Bahrain in procinto di acquistare il Milan prima della vendita a RedBird di Gerry Cardinale.

Le parti starebbero procedendo alla valutazione delle quote societarie mentre il fondo è alla ricerca di investitori per organizzare una cordata.

Investcorp gestisce asset per oltre 40 miliardi di euro ma c’è un dato che colpisce la fantasia dei tifosi nerazzurri. Il 20% del fondo del Bahrain è di proprietà di Mubdala Investment Company, fondo sovrano arabo che gestisce qualcosa come 280 miliardi di dollari.

Soggetto dalle potenzialità economiche enormi che garantirebbero un cambio di marcia significativo nella possibilità di investire da parte dell’Inter.