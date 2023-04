Benfica-Inter, dubbio Bastoni, rigore netto: la moviola (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 12/04/2023

Benfica-Inter, all’indomani della vittoria dei nerazzurri nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League il Corriere dello Sport ha analizzato la prestazione dell’arbitro Michael Oliver dandogli un 5 in pagella.

L’arbitro inglese non si è dimostrato all’altezza commettendo diversi errori e prendendo alcune decisioni dubbie. Grazia Rafa sull’intervento a piede a martello su Dumfries che da regolamento sarebbe stato da rosso o perlomeno da giallo, ma lui non fischia neanche il fallo.

Benfica-Inter, Oliver insufficiente: gli episodi

Dubbio il contatto Bastoni-Ramos. Il difensore nerazzurro colpisce quasi contemporaneamente dietro il ginocchio del giocatore del Benfica sfiorando il pallone. Intervento rivisto anche al Var. Giusto invece negare il rigore ai portoghesi sul presunto tocco di mano di Darmian. Il nerazzurro tocca la palla con il gomito ed è quindi non punibile.

Rigore netto per i nerazzurri sul tocco di Joao Mario sul cross di Dumfries. L’ex interista ha il braccio sinistro alto sopra le spalle. Rivedibile il cartellino giallo per Antonio Silva e affrettato quello di Brozovic. Ne manca uno invece a Darmian sul fallo in ripartenza ai danni di Rafa.