Champions Inter, la semifinale vale una fortuna. Cifre da capogiro!

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/04/2023

Champions, il primo round dei quarti è andato come meglio non poteva e ora testa al ritorno e non solo.

L’Inter sa che dovrà ancora mettere tutto sul campo per rientrare tra le prima quattro d’Europa. Non succedeva dall’anno del triplete. I due gol rifilati al Benfica sono una base ottima per il ritorno di Milano di settimana prossima. Non c’è solo la gloria della semifinale ma anche tanti soldi che il passaggio del turno garantirebbe.

Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, il passaggio del turno aumenterebbe la fetta di incassi da parte del club nerazzurri. Già sono stati incassati 15,93 milioni per il ranking storico e la prima parte del market pool, basato sul piazzamento al campionato di Serie A 2021/22. Quota che per l’Inter è valsa 6 milioni di euro. A questi si aggiungono 15,64 milioni per la partecipazione alla competizione. Champions, un vero tesoro per i nerazzurri. Gli incassi dalla in caso di semifinali supereranno gli 82 milioni di euro.

A questa base si sono aggiunti i bonus per i risultati ottenuti nella fase a gironi della Champions League. Un totale di 10 milioni frutto delle tre vittorie e dei due pareggi nella prima fase.

L’altra fetta del market pool vedrà i nerazzurri portarsi a casa almeno 5,85 milioni di euro. Tutti i calcoli, considerando anche gli incassi da stadio, vedrebbero l’Inter portarsi a casa oltre 82 milioni di euro complessivi accedendo alle semifinali. Inoltre ci sarebbe ancora un’altra gara da giocare in casa, in cui sarebbe certo un altro sold out da record.

Numeri che fanno capire bene quanto la qualificazione alla prossima Champions sia davvero vitale per la società nerazzurra.