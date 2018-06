Napoli, Ancellotti avrà il suo portiere… Anzi due: i dettagli!

Napoli blinda la porta

Il Napoli dopo quasi un mese e mezzo trova il portiere per la prossima stagione. Dopo l’addio di Pepe Reina, trasferitosi al Milan, si erano fatti svariati nomi. In un primo momento la società partenopea puntava su Rui Patricio, all’ultimo accasatosi al Wolverhampton.

Nelle ultime ore, invece, è stata trovata l’intesa con l’Udinese per la coppia Karnezis-Meret per una cifra che si aggira intorno ai 22 milioni di Euro, più 3 di bonus per il portiere italiano e 2,5 per il greco.

Adesso restano da limare gli ultimi dettagli per con l’agente di Meret ma l’affare è praticamente concluso. Resta aperto dunque il futuro del secondo portiere Sepe, nelle ultime ore vicino al Napoli ma già fuori dagli schemi di Carlo Ancelotti.

Intanto Maradona Jr aveva già detto la sua sulla trattativa e:

“Mi sta piacendo molto questo mercato del Napoli. Verdi è un giocatore importante, serviva tanto. Anche Fabian Ruiz mi piace tantissimo, è un calciatore con una tecnica sopraffina. Meret è un grandissimo portiere, è giovane ma bravo, profilo giusto per il Napoli. Non capisco perché si stia cercando altri portieri da affiancare a Meret se abbiamo Sepe sotto contratto”.

