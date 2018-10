Nainggolan freme: ecco quando tornerà in campo (TS)

Nainggolan sulla via del recupero

All’Inter manca un calciatore come Radja Nainggolan, un centrocampista con caratteristiche uniche in rosa. Il belga è stato sostituito da Borja Valero nel derby e al Camp Nou contro il Barcellona e ieri, contro la Lazio, da Joao Mario. La sua sostituzione però ha costretto Spalletti a cambiare modulo: ieri, infatti, si è visto un 433 che sembra calzare a pennello a Joao Mario e a Vecino.

Il tecnico nerazzurro però non dovrà aspettare ancora molto per riavere a disposizione il suo pupillo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Radja cercherà di recuperare per la sfida di sabato alle 13 contro il Genoa a San Siro.

L’ex Roma oggi tornerà a correre, mentre ieri, come dimostrato dalla sua Instagram Story, ha affrontato l’ultima sessione di terapie. Due segnali che dimostrano un recupero ormai in atto. Radja, tra le altre cose, ha una soglia del dolore elevatissima, non a caso infatti ha chiesto allo staff medico nerazzurro di giocare ieri sera contro la Lazio. Richiesta non accettata perché tra sette giorni arriva il Barcellona a San Siro, ed è lì che dovrà rendere al meglio.

Il Genoa come prova generale

Come detto, Nainggolan protrebbe partite da titolare contro il Genoa. Il tutto per aumentare la condizione in vista della super sfida di martedì 6 novembre a San Siro contro il Barcellona. Lui ha saltato l’andata al Camp Nou, nel suo stadio vuole assolutamente esserci.

Tutto bene quindi per Spalletti che ritroverà il suo pupillo già da sabato. Attenzione: c’è però la possibilità che l’ex Roma rimanga in panchina contro i genoani. Se sentirà ancora dolore, o lo staff medico dovesse prescrivegli altri giorni di “riposo”, allora osserverà dalla panchina i suoi compagni andare alla ricerca della settima vittoria consecutiva. In ogni caso, contro il Barcellona ci sarà.