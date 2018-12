Nainggolan, dopo la sospensione per il belga arriva un’altra stangata

Nainggolan, i guai non sono finiti

Periodaccio per Radja Nainggolan. Dopo i numerosi problemi fisici degli ultimi mesi, per il Ninja non sembra essere finita qui. Nel primo pomeriggio di oggi infatti, l’Inter ha deciso di sospendere il centrocampista dall’attività sportiva. Questa decisione pare sia stata presa per l’ennesimo ritardo del giocatore all’allenamento, ma questa resta ancora una vicenda da approfondire. Oltre al severissimo provvedimento disciplinare, Nainggolan è stato vittima anche della sospensione del proprio profilo Instagram. Il tutto, probabilmente sarebbe nato per i numerosi insulti che sul famoso social network hanno preso di mira l’ex giocatore della Roma. Insomma, per il belga sarà un Natale un po’ amaro.