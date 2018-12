Mourinho, ora tutti vogliono lo Special One: i dettagli

Sulle colonne dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si apprendono le squadre interessate all’ingaggio di Josè Mourinho. Esonerato dal Manchester United poco più di due giorni fa, adesso il tecnico portoghese fa gola un po’ a tutti. Ieri addirittura, si parlava di un ritorno di fiamma con il Real Madrid.

Pare che il patron delle merengues Florentino Perez sia disposto ad offrire a Mourinho un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione concedendogli anche il pieno potere decisionale sul mercato. Un’offerta allettante per il quale lo Special One riflette da diverse ore. Oltre al Real Madrid, su di lui sembrerebbe essersi fiondato anche un altro top club.

Mourinho, non solo Real: c’è il Bayern Monaco

“A Madrid, Florentino e la stampa vorrebbero subito Mourinho, magari per accendere la passione blanca e le polemiche. Invece pare che sotto sotto vi lavori il Bayern di Hoeness. Pare che per José abbia fatto un tentativo addirittura il Benfica, dove Mourinho è partito nel 2000. Ma è stato cortesemente respinto”. Questo è quanto riportato dal noto quotidiano sportivo rosa. Dopo l’esonero dallo United la suggestione di un ritorno in nerazzurro ha fatto sognare milioni di tifosi, ma difficilmente Suning deciderà di privarsi di Spalletti, almeno nell’immediato.