Mercato Napoli, il colpo di De Laurentiis e pronto: palla al calciatore

De Laurentiis prova il colpo per il campionato

Aurelio De Laurentiis è pronto al colpo di mercato per la sessione invernale. Si tratta di Edinson Cavani, sempre più nostalgico dell’ambiente partenopeo. Al Napoli serve a tutti i costi un attaccante di peso, considerata la profonda crisi di Akadius Milik e, l’uruguaiano, sarebbe il profilo ideale per le ambizioni del club. L’imprenditore avrebbe offerto un contratto di 7 milioni di Euro con relativi bonus legati a somma gol e addirittura sul possibile scudetto.

L’attaccante ci sta pensando anche perchè il contratto con il Psg scadrà tra due anni e non ci sono stati segnali di rinnovo. Il rapporto con Neymar non è mai stato ottimale e l’esplosione di Mbappè lo avrebbe oscurato ulteriormente. A Napoli, Cavani riabbraccerebbe anche i due figli e, se il Psg non dovesse qualificarsi agli ottavi di Champions, il ritorno in Italia arriverebbe al momento giusto. Ora la palla passa al calciatore che ha due mesi per decidere.

Il secondo profilo, casomai non dovesse andare a buon fine la trattativa con Cavani, è l’attaccante del Genoa, Krzysztof Piątek.