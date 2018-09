Mercato Napoli, doppio scippo alla Juve: bianconeri beffati

Il Napoli vuole i due rinforzi

Il calciomercato del Napoli è stato a lungo criticato per non aver regalato i rinforzi sperati. Il colpo è arrivato sulla panchina con l’ingaggio di Carlo Ancelotti. Nonostante una campagna estiva poco attiva, la squadra milita al secondo posto alle spalle della Juventus. Sabato ci sarà lo scontro diretto che varrà la vetta del campionato.

Una sfida che si protrae da varie stagioni ma, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe in atto un altro duello sul mercato di gennaio. Il numero uno dei partenopei valuterà la posizione del club a metà stagione per capire se saranno necessari interventi. I rinforzi sono stati già identificati e, neanche a dirlo, su entrambi i profili ci sarebbe l’interesse del club torinese.

Il doppio sgarbo

Aurelio De Laurentiis giocherà sugli stimoli e su un passato che potrebbe essere la chiave giusta. L’attaccante per rinforzare il reparto è Alvaro Morata e arriverebbe dal Chelsea, club in cui si è trasferito Maurizio Sarri. Lo spagnolo non è nei piani del tecnico toscano che gli preferisce Olivier Giroud.

Il secondo profilo è Ferreira Carrasco, trasferitosi in Cina per cifre astronomiche ma pronto a tornare nel calcio europeo. La Juventus lo segue da tempo ma l’agente del belga ha confermato che il club partenopeo, in passato, ha già chiesto informazioni per portarlo nella città campana.